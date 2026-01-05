Стармер выступил в поддержку Дании после угроз Трампа в отношении Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил в поддержку Дании и Гренландии после новых заявлений президента США Дональда Трампа о силовом захвате острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стармер заявил в интервью Sky News.

Премьер-министр Великобритании присоединился к другим европейским лидерам, заявив, что будущее Гренландии должны решать люди, которые там живут, и их правители в Дании.

"Дания является близким европейским союзником, близким союзником НАТО, и поэтому будущее (острова Гренландия – ред.) должно быть за Гренландией, за Королевством Дания, и только за Гренландией и Королевством Дания", – заявил Стармер.

На вопрос о том, что датский премьер-министр Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии, Стармер ответил, что "поддерживает ее" и что она "права в отношении будущего Гренландии".

Глава Белого дома Дональд Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по поводу Гренландии он повторил во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что США нуждается в контроле над Гренландией.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы в отношении острова.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии. В поддержку выступили также страны Балтии.