Орбан поскаржився, що не отримав обіцяну від США підтримку перед виборами

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не змогла забезпечити собі фінансову допомогу, яку вона просила у США напередодні виборів у 2026 році.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан сказав на пресконференції у понеділок, його цитує Reuters.

Орбан наголосив, що переговори про можливу підтримку тривають.

"Я попросив (фінансовий) захист, але тип допомоги, який був би прийнятним як для США, так і для Угорщини, був недоступний", – зазначив угорський прем’єр.

Водночас він не дав відповіді на запитання, чи може він розраховувати на додаткову допомогу з Вашингтона напередодні виборів, які, ймовірно, відбудуться в квітні.

"Чи приїде до Угорщини американський президент або якийсь високопоставлений американський лідер? Це ймовірно, тому що навесні в Угорщині відбудуться політичні події, на які завжди приїжджають високопоставлені американські лідери", – додав Орбан.

Нагадаємо, що у листопаді угорський прем’єр сказав, що його країна матиме декілька механізмів для покращення своїх фінансів відповідно до угоди зі США, яка передбачає фінансування на суму до $20 млрд.

Угорська влада подавала угоду як альтернативу фінансуванню з боку ЄС, яке залишається замороженим через суперечку щодо реформ уряду Орбана в галузі верховенства права.

Утім, на початку грудня, в Угорщині визнали, що країна та США не досягли згоди щодо запропонованої фінансової допомоги у розмірі $20 млрд, але зобов'язалися розпочати переговори про нову форму фінансового співробітництва.

Про це стало відомо після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що "не обіцяв" Орбану $20 млрд фінансування, "але він, безумовно, просив про це".

Зауважимо, що на тлі економічних негараздів угорський уряд запровадив зниження податків для сімей, підвищення заробітної плати, продовольчі талони для пенсіонерів та інші заходи для зміцнення підтримки.

Це відбувається на тлі наближення парламентських виборів в Угорщині у 2026 році, на яких партія Орбана "Фідес" наразі поступається опозиційному руху "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте також: Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори.