Орбан пожаловался, что не получил обещанную США поддержку перед выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не смогла обеспечить себе финансовую помощь, которую она просила у США накануне выборов в 2026 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан сказал на пресс-конференции в понедельник, его цитирует Reuters.

Орбан отметил, что переговоры о возможной поддержке продолжаются.

"Я попросил (финансовую) защиту, но тип помощи, который был бы приемлемым как для США, так и для Венгрии, был недоступен", – отметил венгерский премьер.

В то же время он не дал ответа на вопрос, может ли он рассчитывать на дополнительную помощь из Вашингтона накануне выборов, которые, вероятно, состоятся в апреле.

"Приедет ли в Венгрию американский президент или какой-то высокопоставленный американский лидер? Это вероятно, потому что весной в Венгрии состоятся политические события, на которые всегда приезжают высокопоставленные американские лидеры", – добавил Орбан.

Напомним, что в ноябре венгерский премьер сказал, что его страна будет иметь несколько механизмов для улучшения своих финансов в соответствии с соглашением с США, которое предусматривает финансирование на сумму до $20 млрд.

Венгерские власти подавали соглашение как альтернативу финансированию со стороны ЕС, которое остается замороженным из-за спора относительно реформ правительства Орбана в области верховенства права.

Впрочем, в начале декабря, в Венгрии признали, что страна и США не достигли согласия по предложенной финансовой помощи в размере $20 млрд, но обязались начать переговоры о новой форме финансового сотрудничества.

Об этом стало известно после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что "не обещал" Орбану $20 млрд финансирования, "но он, безусловно, просил об этом".

Заметим, что на фоне экономических проблем венгерское правительство ввело снижение налогов для семей, повышение заработной платы, продовольственные талоны для пенсионеров и другие меры для укрепления поддержки.

Это происходит на фоне приближения парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, на которых партия Орбана "Фидес" пока уступает оппозиционному движению "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

