Орбан різко підвищить мінімальну зарплату за місяці до парламентських виборів

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у четвер оголосив про підвищення мінімальної зарплати на 11% на тлі наближення парламентських виборів у 2026 році та падіння економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Орбан оголосив про підвищення мінімальної зарплати на 11% у 2026 році після досягнення згоди з роботодавцями та профспілками.

Це менше, ніж заплановане раніше 13-відсоткове підвищення, яке роботодавці попросили переглянути після розчарування економічним зростанням Угорщини цього року.

Премʼєр Угорщини прогнозував економічний "стрибок" у 2025 році після років стагнації, але ВВП країни з початку року ледь зріс: у першому кварталі ВВП скоротився, а в третьому – економіка перебувала в стані стагнації.

Орбан розраховує, що більша зарплата спонукатиме громадян більше витрачати й таким чином стимулюватиме економіку. Такої політики уряд Угорщини дотримувався останні роки, підвищують зарплату навіть на тлі економічної стагнації.

Це відбувається на тлі наближення парламентських виборів в Угорщині у 2026 році, на яких партія Орбана "Фідес" наразі поступається опозиційному руху "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте також: Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори.