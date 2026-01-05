СМИ: Италия планирует поддержать торговое соглашение ЕС со странами Латинской Америки

Италия планирует поддержать соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, южноамериканским блоком стран, в голосовании, которое, вероятно, станет последним серьезным препятствием для Европейского Союза на пути к заключению соглашения, над которым работают уже 25 лет.

Об этом стало известно Bloomberg от лиц, осведомленных в этом деле, передает "Европейская правда".

Ожидается, что Италия изменит свою позицию и поддержит соглашение, когда послы ЕС будут голосовать за это мероприятие 9 января. Это позволит ЕС подписать договор со странами МЕРКОСУР – Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем – 12 января.

Представитель итальянского правительства отказался от комментариев.

По данным источников, ничего еще не решено окончательно, и планы могут измениться.

Если сделка будет заключена, она даст ЕС доказательство того, что он может продемонстрировать свою силу на мировой арене после обвинений в слабости со стороны США. ЕС стремится продемонстрировать большее экономическое влияние, пытаясь уменьшить зависимость от Вашингтона и Пекина в условиях все более напряженных торговых отношений.

Торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР создаст рынок с 780 миллионами потребителей, отменит пошлины на товары, такие как автомобили, и предоставит Европе более широкий доступ к огромному сельскохозяйственному сектору МЕРКОСУР. Соглашение предложит обеим сторонам альтернативу США после того, как президент Дональд Трамп ввел ряд глобальных пошлин в течение прошлого года.

ЕС не смог заключить соглашение о свободной торговле в прошлом месяце после того, как Италия и Франция возглавили кампанию по ее отсрочке, аргументируя это тем, что соглашение все еще не содержит надлежащих мер защиты для европейских фермеров.

Премьер Италии Джорджа Мелони добивалась дополнительных гарантий для сельскохозяйственной отрасли, а также дополнительных средств для фермеров из бюджета ЕС, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Франция, которая долгое время была главным противником соглашения, в понедельник вновь выразила свою оппозицию к нему. Позиция Парижа "четкая и неизменная: соглашение в его нынешнем виде неприемлемо", сказала спикер правительства Мод Брежон в эфире BFMTV.

Соглашение может быть заключено без поддержки Франции и требует лишь квалифицированного большинства из 27 государств-членов ЕС.

Торговая сделка ЕС с МЕРКОСУР вызвала особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.

Недавно Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки.