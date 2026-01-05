В Британии расследуют X Маска из-за порнографического контента, созданного ИИ

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom расследует, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в Интернете, после ряда сообщений о том, что чат-бот Grok, оснащенный искусственным интеллектом, генерировал изображения детей сексуального характера.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Представитель Ofcom заявил, что регулятор связался с X и xAI, компанией американского миллиардера Илона Маска, "чтобы понять, какие шаги они предприняли для выполнения своих юридических обязательств по защите пользователей в Великобритании".

Ofcom также связался с X по поводу случаев, когда Grok использовался для генерации изображений обнаженных женщин без их согласия.

"На основе их ответа мы проведем быструю оценку, чтобы определить, есть ли потенциальные проблемы с соблюдением требований, которые требуют расследования", – сказал представитель.

Команда безопасности X, в свою очередь, заявила, что платформа "принимает меры против незаконного контента на X, включая материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM), удаляя его, навсегда блокируя аккаунты и сотрудничая с местными органами власти и правоохранительными органами, если это необходимо".

"Любой, кто использует или побуждает Grok к созданию незаконного контента, подвергается таким же последствиям, как и те, кто загружает незаконный контент", – добавили в заявлении.

Недавно писали, что французский парламент 19 января начнет дебаты по законопроекту о запрете онлайн-платформам предоставлять любые "услуги социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года.

Законопроект был внесен депутатами, преимущественно из партии президента Эмманюэля Макрона, 18 ноября.

Ранее Макрон поддерживал запрет социальных сетей для детей до 15 лет и отмечал, что документ может быть рассмотрен парламентом "уже в январе".

Инициатива приобрела актуальность на фоне трагической истории 15-летнего Клемента из северо-западного региона Бретань, который в 2024 году покончил с собой, прыгнув с моста.

Мать подростка в декабре 2025 года подала иск против нескольких крупных соцсетей, включая TikTok и Meta, обвиняя их алгоритмы в распространении контента, который привел к смерти сына.