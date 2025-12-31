Парламент Франції розгляне законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років

Французький парламент 19 січня розпочне дебати щодо законопроєкту про заборону онлайн-платформам надавати будь-які "послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років" з 1 вересня 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

У пояснювальній записці зазначено, що численні дослідження та звіти підтверджують різні ризики, пов’язані з надмірним використанням цифрових екранів підлітками, серед яких виділяють "підтримку контакту з небезпечним контентом", "кібербулінг" та "порушення сну".

Крім того, документ передбачає розширення вже існуючої заборони на використання мобільних телефонів у школах на старші класи.

Законопроєкт був внесений депутатами, переважно з партії президента Емманюеля Макрона, 18 листопада.

Раніше Макрон підтримував заборону соціальних мереж для дітей до 15 років і зазначав, що документ може бути розглянутий парламентом "вже у січні".

Ініціатива набула актуальності на тлі трагічної історії 15-річного Клемента з північно-західного регіону Бретань, який у 2024 році наклав на себе руки, стрибнувши з мосту.

Мати підлітка у грудні 2025 року подала позов проти кількох великих соцмереж, включно з TikTok та Meta, звинувачуючи їхні алгоритми у поширенні контенту, який призвів до смерті сина.