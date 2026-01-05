ЗМІ: Німеччина розглядає гібридні атаки Росії як пролог до масштабного конфлікту

Німеччина вважає, що Росія посилює таємні атаки на ключову інфраструктуру країни в рамках гібридної війни, яку Берлін розглядає як можливий пролог до більш масштабного конфлікту.

Про це йдеться у документі Міністерства оборони Німеччини, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Документ свідчить, що Німеччина очікує, що стане першою мішенню таємних гібридних атак Росії на енергетичну та оборонну інфраструктуру. У документі підсумовано рекомендації щодо співпраці між різними рівнями уряду та інституцій у разі конфлікту з Москвою.

"Тільки після відкритої збройної атаки на східний фланг НАТО Німеччина буде все більше піддаватися загрозам або атакам за допомогою військових засобів, таких як далекобійні ракети, озброєні дрони та спецпідрозділи", – йдеться у звіті.

У ньому зазначається, що гібридні заходи та атаки, які були виявлені, особливо ті, що були здійснені в Німеччині, "слід розглядати як інструмент, навмисно використовуваний Росією у її політиці безпеки та боротьбі проти ‘колективного Заходу".

"Водночас ці заходи можуть також слугувати підготовкою до військового конфлікту", – йдеться у документі.

Ця формулювання виходить за межі попередніх рекомендацій і співпадає з нещодавнім попередженням Мартіна Єгера, нового президента німецької зовнішньої розвідки BND, який у жовтні заявив законодавцям, що Росія рішуче налаштована випробувати європейські кордони і може в будь-який момент перетворити конфлікт на "гаряче протистояння".

Як зазначено в національній стратегії безпеки Німеччини, міністерство оборони розглядає Росію як "найбільшу і найнебезпечнішу загрозу Німеччині".

У плані Міноборони Німеччини цитуються дані національної та іноземної розвідки, які свідчать про те, що Росія прагне розвинути можливості та стратегічні варіанти для ведення і виживання у ширококомасштабній війні проти НАТО.

"Навіть якщо війна Росії проти України триватиме без змін, очікується, що Росія розвине ці можливості та стратегічні варіанти найпізніше до 2029 року. Однак Росія продовжує бачити необхідність обмежити будь-який потенційний конфлікт цим регіоном, тобто уникнути прямого військового протистояння з США", – додали у документі.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у листопаді заявляв, що очільник Кремля Владімір Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.

Нещодавно генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія дійсно бачить загрозу в переозброєнні Європи і стурбована цим, тому намагається збити темп цих процесів.