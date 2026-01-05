СМИ: Германия рассматривает гибридные атаки России как пролог к масштабному конфликту

Германия считает, что Россия усиливает тайные атаки на ключевую инфраструктуру страны в рамках гибридной войны, которую Берлин рассматривает как возможный пролог к более масштабному конфликту.

Об этом говорится в документе Министерства обороны Германии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Документ свидетельствует, что Германия ожидает, что станет первой мишенью тайных гибридных атак России на энергетическую и оборонную инфраструктуру. В документе подведены итоги рекомендаций по сотрудничеству между различными уровнями правительства и институтов в случае конфликта с Москвой.

"Только после открытой вооруженной атаки на восточный фланг НАТО Германия будет все больше подвергаться угрозам или атакам с помощью военных средств, таких как дальнобойные ракеты, вооруженные дроны и спецподразделения", – говорится в отчете.

В нем отмечается, что гибридные меры и атаки, которые были выявлены, особенно те, что были осуществлены в Германии, "следует рассматривать как инструмент, намеренно используемый Россией в ее политике безопасности и борьбе против „коллективного Запада"".

"В то же время эти меры могут также служить подготовкой к военному конфликту", – говорится в документе.

Эта формулировка выходит за рамки предыдущих рекомендаций и совпадает с недавним предупреждением Мартина Йегера, нового президента немецкой внешней разведки BND, который в октябре заявил законодателям, что Россия решительно настроена испытать европейские границы и может в любой момент превратить конфликт в "горячее противостояние".

Как указано в национальной стратегии безопасности Германии, министерство обороны рассматривает Россию как "самую большую и опасную угрозу Германии".

В плане Минобороны Германии цитируются данные национальной и иностранной разведки, которые свидетельствуют о том, что Россия стремится развить возможности и стратегические варианты для ведения и выживания в широкомасштабной войне против НАТО.

"Даже если война России против Украины будет продолжаться без изменений, ожидается, что Россия разовьет эти возможности и стратегические варианты не позднее 2029 года. Однако Россия продолжает видеть необходимость ограничить любой потенциальный конфликт этим регионом, то есть избежать прямого военного противостояния с США", – добавили в документе.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ноябре заявлял, что глава Кремля Владимир Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

Недавно генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия действительно видит угрозу в перевооружении Европы и обеспокоена этим, поэтому пытается сбить темп этих процессов.