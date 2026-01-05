Мэр Берлина хочет лучшей защиты критической инфраструктуры города

Мэр Берлина Кай Вегнер заявил в понедельник, 5 января, что основная инфраструктура немецкой столицы нуждается в лучшей защите.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Такой комментарий Вегнера прозвучал через два дня после поджога электростанции, в результате которого десятки тысяч людей остались без электроэнергии.

"Мы должны провести переговоры с федеральным правительством о том, как лучше защитить нашу критическую инфраструктуру, особенно в районе столицы", – сказал мэр Берлина.

Отметим, что это не первый раз, когда Берлин сталкивается с подобными инцидентами. В начале сентября 2025 года на юго-востоке города из-за возгорания двух опор высоковольтных линий электропередач без света остались около 50 тысяч домохозяйств.

Электроснабжение удалось полностью восстановить 11 сентября.

Тогда ответственность за поджог опор линий электропередач взяла на себя одна из леворадикальных групп "Einige Anarchist:innen".

Напомним, по состоянию на понедельник электроснабжение восстановили примерно 14 тысячам из 45 тысяч потребителей, которые остались без света утром 3 января из-за пожара на "кабельном мосту", который считают поджогом. В некоторых домах это привело также к исчезновению отопления, что совпало с периодом холодной зимней погоды.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe. На данный момент следователи склоняются к тому, что обнародованное заявление – правдивое.