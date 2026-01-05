Пограбування на трасі: в Італії з інкасаторського автомобіля вкрали 400 тисяч євро

На автостраді в Італії відбулося ефектне пограбування інкасаторського автомобіля, в результаті якого невідомі злочинці викрали близько 400 000 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

За даними влади, бандити зупинили рух транспорту, заблокувавши дорогу автомобілями, а потім в блискавичній операції влаштували засідку на інкасаторський автомобіль. Вони також використовували димові шашки, розкидали на дорозі шиповані шини та стріляли по броньованому автомобілю.

Поки водій та охоронці ще перебували в автомобілі, злочинці використали вибуховий пристрій, щоб відкрити автомобіль та сейф. Потім злочинці втекли з викраденим. Пограбування сталося у понеділок вранці на автомагістралі A14 поблизу міста Ортона в регіоні Абруццо.

За попередніми даними, під час пограбування ніхто не постраждав. Однак двоє людей отримали отруєння димом і отримали медичну допомогу на місці події. Ділянка автомагістралі була тимчасово закрита, що спричинило затори. Поліція розпочала масштабну операцію з розшуку злочинців. Спочатку було незрозуміло, скільки осіб брали участь у пограбуванні.

У німецькому місті Галле, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, минулого тижня під час робочого часу було зламано чотири банківські сейфи у філії ощадної каси.

Також писали, що 30 грудня у Німеччині злодії викрали близько 30 млн євро, зламавши близько 3200 сейфів у сховищі банку у місті Гельзенкірхен на заході країни.