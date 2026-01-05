Ограбление на трассе: в Италии из инкассаторского автомобиля украли 400 тысяч евро

На автостраде в Италии произошло эффектное ограбление инкассаторского автомобиля, в результате которого неизвестные преступники похитили около 400 000 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

По данным властей, бандиты остановили движение транспорта, заблокировав дорогу автомобилями, а затем в молниеносной операции устроили засаду на инкассаторский автомобиль. Они также использовали дымовые шашки, разбросали на дороге шипованные шины и стреляли по бронированному автомобилю.

Пока водитель и охранники еще находились в автомобиле, преступники использовали взрывное устройство, чтобы открыть автомобиль и сейф. Затем преступники скрылись с похищенным. Ограбление произошло в понедельник утром на автомагистрали A14 вблизи города Ортона в регионе Абруццо.

По предварительным данным, во время ограбления никто не пострадал. Однако два человека получили отравление дымом и оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Участок автомагистрали был временно закрыт, что вызвало пробки. Полиция начала масштабную операцию по розыску преступников. Сначала было непонятно, сколько человек участвовали в ограблении.

В немецком городе Галле, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, на прошлой неделе во время рабочего времени были взломаны четыре банковских сейфа в филиале сберегательной кассы.

Также писали, что 30 декабря в Германии воры похитили около 30 млн евро, взломав около 3200 сейфов в хранилище банка в городе Гельзенкирхен на западе страны.