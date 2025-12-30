У Німеччині сталось одне з найбільших пограбувань банку: зламані тисячі сейфів

У Німеччині злодії викрали близько 30 мільйонів євро, зламавши близько 3200 сейфів у сховищі банку у місті Гельзенкірхен на заході країни.

Про це агентству dpa стало відомо від слідчих та джерел у службах безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Джерела агентства розповіли, що внаслідок пограбування постраждали понад 2500 клієнтів, що потенційно робить цю крадіжку однією з найбільших банківських пограбувань в сучасній історії Німеччини.

Злом було виявлено рано в понеділок після спрацювання пожежної сигналізації.

У вівторок близько 200 стурбованих клієнтів зібралися біля відділення, щоб дізнатися про свої цінності, а деякі спробували силою проникнути в банк, що змусило поліцію оголосити відділення закритим.

Як повідомляє n-tv, визначення точної суми збитків, ймовірно, займе досить багато часу, оскільки банки самі не мають інформації про вміст сейфів.

Представник банку повідомив, що, як правило, ощадний банк Гельзенкірхена страхує кожну скриньку на суму 10 300 євро. Крім того, клієнти мають можливість укласти договір страхування на більшу суму.

Тим часом слідчі опрацьовують версії пограбування. Свідки повідомили про кількох чоловіків, яких у ніч з суботи на неділю бачили з великими сумками на сходах сусіднього паркінгу.

Відеозаписи показали великий чорний автомобіль, який рано вранці в понеділок покинув паркінг. У машині сиділи злочинці в масках, один з яких опустив шлагбаум на виїзді, повідомила поліція. Номерний знак автомобіля був раніше викрадений в Ганновері.

За попередніми даними, проникнення в банківське відділення відбулося через паркінг. Шлях пролягав через кілька дверей в архівну кімнату, на стіні якої було пробито отвір до сховища. Для цього було використано спеціальний бур.

Припускають, що це сталося під час різдвяних свят і наступних вихідних.

Нещодавно повідомляли, що у бельгійському муніципалітеті Женап був пограбований музей, створений на місці останнього штабу імператора Наполеона.

А в британському Брістолі з колекції Британської імперії та Співдружності місцевого музею було викрадено понад 600 експонатів.