У Німеччині під час робочого дня зламали сейфи у філії ощадної каси

У німецькому місті Галле, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, під час робочого часу було зламано чотири банківські сейфи у філії ощадної каси.

Про це повідомила поліція, передає Spiegel, передає "Європейська правда".

За інформацією правоохоронців, із клієнтами, чиї сейфи постраждали, вже встановили контакт. Сума завданих збитків наразі невідома. Також залишається нез’ясованим, яким чином злочинець або злочинці змогли потрапити до приміщення зі сховищами.

Поліція закликає свідків повідомляти про будь-які підозрілі спостереження.

Цей випадок став черговим у серії подібних злочинів. У середині грудня в Бонні було зламано та пограбовано два сейфи, у скоєнні злочину підозрюють колишнього співробітника банку.

Також писали, що 30 грудня у Німеччині злодії викрали близько 30 млн євро, зламавши близько 3200 сейфів у сховищі банку у місті Гельзенкірхен на заході країни.

Повідомляли, що у бельгійському муніципалітеті Женап був пограбований музей, створений на місці останнього штабу імператора Наполеона.