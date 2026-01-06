Пентагон покарає сенатора-демократа за заклики до військових не виконувати накази

Пентагон вживе заходів для пониження у званні сенатора-демократа і колишнього капітана ВМС Марка Келлі, а також для зменшення його пенсії, через відео, яке відомство назвало "підбурливим".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Марк Келлі від Аризони був одним із шести законодавців Демократичної партії, які опублікували відео із закликом до військовослужбовців відмовлятися виконувати незаконні накази після ударів США по суднах, які нібито займалися наркотрафіком. Келлі, зокрема, заявляв у відео: "Наші закони чіткі. Ви можете відмовитися від незаконних наказів".

"Сенатор Марк Келлі та п'ять інших членів Конгресу опублікували необдумане і підбурливе відео, яке явно мало на меті підірвати порядок і військову дисципліну", – написав міністр оборони Піт Гегсет на X.

Він додав, що у відповідь на це Пентагон вживає адміністративних заходів проти Келлі, що призведуть до зниження його звання у відставці та відповідного зменшення пенсії.

"Ці заходи ґрунтуються на публічних заявах капітана Келлі з червня по грудень 2025 року, в яких він назвав законні військові операції незаконними і радив членам Збройних сил відмовлятися виконувати законні накази", – написав Гегсет.

Келлі, колишній пілот ВМС і астронавт, який прослужив понад два десятиліття та неодноразово брав участь у бойових діях, назвав дії Гегсета "обурливими" і "неамериканськими".

"Піт Гегсет хоче надіслати повідомлення кожному військовослужбовцю у відставці, що якщо вони скажуть щось, що не сподобається йому або Дональду Трампу, вони будуть переслідувати їх таким самим чином. Це обурливо і неправильно. Немає нічого більш антиамериканського, ніж це", – написав Келлі у своєму Facebook.

Сенатор назвав Гегсета "найменш кваліфікованим міністром оборони в історії" США та заявив, що не дасть себе залякати.

Наприкінці 2025 року США завдали численних ударів по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

Вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

