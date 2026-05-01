Росія та Ізраїль зможуть змагатись за нагороди Венеційської бієнале

Організатори Венеційської бієнале змінили формат вручення нагород після відставки міжнародного журі, зокрема за приз змагатимуться також Росія та Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві La Biennale di Venezia від 30 квітня.

З огляду на відставку членів міжнародного журі, а також зважаючи на "винятковий характер поточної міжнародної геополітичної ситуації", Венеціанська бієнале вирішила, що церемонія нагородження, раніше запланована на 9 травня, відбудеться 22 листопада, в останній день відкриття для публіки, як це траплялося в минулому за інших виняткових обставин (наприклад, 2021 року через Covid).

Замість традиційних нагород, які визначає журі, організатори бієнале запровадили два нові призи "Леви відвідувачів", володарів яких визначатимуть відвідувачі виставки.

Їх вручать: за найкращого учасника головної виставки In Minor Keys; за найкращу національну участь.

Голосувати зможуть відвідувачі, які купили квитки й відвідали обидві локації виставки з 9 травня до 22 листопада. Кожен матиме один голос у кожній категорії.

"Усі національні представники, включені до 61-ї виставки згідно з офіційним списком, мають право на "Лева відвідувачів" за найкраще національне представництво, відповідно до принципу інклюзивності та рівного ставлення до всіх учасників", – йдеться у заяві.

Перед тим шестеро членів міжнародного журі Венеційської бієнале разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку після скандалу навколо участі Росії та Ізраїлю.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

У відповідь на присутність російського павільйону ЄС офіційно зупинив трирічний грант Венеційській бієнале на суму 2 млн євро.

Тим часом Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.