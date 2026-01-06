Пентагон накажет сенатора-демократа за призывы к военным не выполнять приказы

Пентагон примет меры для понижения в звании сенатора-демократа и бывшего капитана ВМС Марка Келли, а также для уменьшения его пенсии, из-за видео, которое ведомство назвало "подстрекательским".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сенатор Марк Келли от Аризоны был одним из шести законодателей Демократической партии, которые опубликовали видео с призывом к военнослужащим отказываться выполнять незаконные приказы после ударов США по судам, которые якобы занимались наркотрафиком. Келли, в частности, заявлял в видео: "Наши законы четкие. Вы можете отказаться от незаконных приказов".

"Сенатор Марк Келли и пять других членов Конгресса опубликовали необдуманное и подстрекательское видео, которое явно имело целью подорвать порядок и военную дисциплину", – написал министр обороны Пит Хегсет на X.

Он добавил, что в ответ на это Пентагон принимает административные меры против Келли, которые приведут к снижению его звания в отставке и соответствующему уменьшению пенсии.

"Эти меры основываются на публичных заявлениях капитана Келли с июня по декабрь 2025 года, в которых он назвал законные военные операции незаконными и советовал членам Вооруженных сил отказываться выполнять законные приказы", – написал Хегсет.

Келли, бывший пилот ВМС и астронавт, прослуживший более двух десятилетий и неоднократно участвовавший в боевых действиях, назвал действия Хегсета "возмутительными" и "неамериканскими".

"Пит Хегсет хочет послать сообщение каждому военнослужащему в отставке, что если они скажут что-то, что не понравится ему или Дональду Трампу, они будут преследовать их таким же образом. Это возмутительно и неправильно. Нет ничего более антиамериканского, чем это", – написал Келли в своем Facebook.

Сенатор назвал Хегсета "наименее квалифицированным министром обороны в истории" США и заявил, что не даст себя запугать.

В конце 2025 года США нанесли многочисленные удары по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

Ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

