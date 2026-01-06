ЗМІ: ЦРУ радило Трампу підтримати соратницю Мадуро замість опозиції у Венесуелі

Оцінка Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) визначила, що високопосадовці режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, зокрема віцепрезидентка Делсі Родрігес, будуть найкраще підготовлені для керівництва тимчасовим урядом у Каракасі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Wall Street Journal.

За словами двох джерел, аналіз ЦРУ став одним із факторів у рішенні Дональда Трампа підтримати віцепрезидентку Мадуро Делсі Родрігес замість лідерки опозиції та лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо.

Ця оцінка дає уявлення про рішення Трампа не підтримувати прагнення опозиції встановити контроль над Венесуелою після військової операції США з метою захоплення Мадуро минулого тижня та його доставки до США для суду. Як і під час свого першого терміну, Трамп був переконаний, що короткострокова стабільність у Венесуелі може бути збережена лише за умови підтримки наступника Мадуро з боку збройних сил країни та інших еліт.

Звіт був представлений Трампу в останні тижні перед операцією США у Венесуелі.

У звіті розвідки Родрігес та двоє інших високопосадовців венесуельського режиму називають можливими тимчасовими правителями, які могли б підтримувати порядок.

Люди, знайомі з оцінкою, не назвали імена двох інших посадовців, але, окрім Родрігес, двома найвпливовішими особами є міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо та міністр оборони Владімір Падріно. Однак обидва кандидати зіткнулися з кримінальними звинуваченнями США, подібними до тих, що висунуті проти Мадуро, і вони навряд чи співпрацюватимуть з Вашингтоном.

У звіті зроблено висновок, що Едмундо Гонсалес, якого багато хто вважає фактичним переможцем виборів 2024 року проти Мадуро, та Мачадо будуть намагатися отримати легітимність як лідери.

Трамп раніше висловлював свою підтримку Мачадо. Але в приватному порядку президент США побоювався підтримувати опозицію Венесуели після того, як дійшов висновку, що вона не змогла досягти результатів протягом його першого терміну, каже Хуан Круз, який на той час був головним чиновником Білого дому, відповідальним за політику щодо Латинської Америки.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, США заявили, що вони тимчасово керуватимуть Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

Трамп також допустив, що США можуть провести другу військову операцію у Венесуелі, якщо виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес не співпрацюватиме з американськими посадовцями.