WP: Трамп відмовився підтримати венесуельську опозиціонерку через Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

Про це у своїй публікації пише The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Трамп фактично поставив під сумнів перспективи приходу до влади демократичної опозиції Венесуели, зокрема лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо.

"Їй буде дуже важко стати лідером", – сказав Трамп, коли його в суботу запитали про Мачадо, додавши, що вона "не має підтримки чи поваги в країні".

За словами людини, близької до команди Мачадо, її соратники, які минулого місяця таємно втекли з Венесуели за допомогою США, щоб взяти участь у церемонії вручення Нобелівської премії в Норвегії, були здивовані коментарем Трампа.

Один з лідерів венесуельської опозиції сказав, що коментарі Трампа були важкими для багатьох членів опозиційного руху, але "в кожному перехідному періоді доводиться ковтати гіркі пігулки".

Двоє осіб, наближених до Білого дому, сказали, що відсутність інтересу президента Трампа до підтримки Мачадо, незважаючи на її нещодавні спроби задобрити Трампа, пояснюється її рішенням прийняти Нобелівську премію миру, яку президент відкрито прагнув отримати.

Хоча Мачадо в кінцевому підсумку заявила, що присвячує нагороду Трампу, її прийняття премії було "найтяжчим гріхом", сказав один із співрозмовників.

"Якби вона відмовилася і сказала: "Я не можу її прийняти, бо вона належить Дональду Трампу", то сьогодні вона була б президентом Венесуели", – сказав цей співрозмовник.

Протягом суботньої пресконференції Трамп заявив, що США будуть "керувати" Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

