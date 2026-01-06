СМИ: ЦРУ советовало Трампу поддержать соратницу Мадуро вместо оппозиции в Венесуэле

Оценка Центрального разведывательного управления США определила, что чиновники режима Николаса Мадуро в Венесуэле, в частности вице-президент Делси Родригес, будут лучше подготовлены для руководства временным правительством в Каракасе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Wall Street Journal.

По словам двух источников, анализ ЦРУ стал одним из факторов в решении Дональда Трампа поддержать вице-президента Мадуро Делси Родригес вместо лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо.

Эта оценка дает представление о решении Трампа не поддерживать стремление оппозиции установить контроль над Венесуэлой после военной операции США с целью захвата Мадуро на прошлой неделе и его доставки в США для суда. Как и во время своего первого срока, Трамп был убежден, что краткосрочная стабильность в Венесуэле может быть сохранена только при условии поддержки преемника Мадуро со стороны вооруженных сил страны и других элит.

Отчет был представлен Трампу в последние недели перед операцией США в Венесуэле.

В отчете разведки Родригес и двое других высокопоставленных чиновников венесуэльского режима названы возможными временными правителями, которые могли бы поддерживать порядок.

Люди, знакомые с оценкой, не назвали имена двух других чиновников, но, кроме Родригес, двумя самыми влиятельными лицами являются министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и министр обороны Владимир Падрино. Однако оба кандидата столкнулись с уголовными обвинениями США, подобными тем, что выдвинуты против Мадуро, и они вряд ли будут сотрудничать с Вашингтоном.

В отчете сделан вывод, что Эдмундо Гонсалес, которого многие считают фактическим победителем выборов 2024 года против Мадуро, и Мачадо будут пытаться получить легитимность как лидеры.

Трамп ранее выражал свою поддержку Мачадо. Но в частном порядке президент США опасался поддерживать оппозицию Венесуэлы после того, как пришел к выводу, что она не смогла достичь результатов в течение его первого срока, говорит Хуан Круз, который в то время был главным чиновником Белого дома, ответственным за политику в отношении Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.

Напомним, США заявили, что они временно будут руководить Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.

Трамп также допустил, что США могут провести вторую военную операцию в Венесуэле, если исполняющая обязанности президента Делси Родригес не будет сотрудничать с американскими чиновниками.