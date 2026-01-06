Трамп допустив ще одну військову операцію проти Венесуели

Американський президент Дональд Трамп допустив, що США можуть провести другу військову операцію у Венесуелі, якщо виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес не співпрацюватиме з американськими посадовцями.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", президент США сказав NBC News.

Трамп натякнув, що очікував необхідності знову відправити до Венесуели американські війська, і підкреслив, що така можливість не знята.

"Ми готові це зробити. Насправді ми очікували, що доведеться це зробити", – заявив Дональд Трамп.

Він також назвав групу американських посадовців, які допомагатимуть контролювати участь США у справах Венесуели. Це держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Це група, до якої входять усі. Вони мають усі необхідні знання та досвід", – сказав він. На запитання, хто є головним відповідальним, Трамп врешті відповів: "Я".

Також Трамп підкреслив, що у Венесуелі не буде нових виборів протягом найближчих 30 днів. "Спочатку ми маємо налагодити ситуацію в країні. Вибори провести неможливо. Народ не має можливості голосувати", – сказав Трамп.

Напередодні Трамп пригрозив лідерці Венесуели Родрігес, якщо вона не зробить "те, що треба".

Після того, як внаслідок спецоперації сил США венесуельський президент Ніколас Мадуро був захоплений і вивезений до Сполучених Штатів для суду за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків, Делсі Родрігес стала тимчасовою президенткою Венесуели.

Однак США заявили, що вони тимчасово керуватимуть країною, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

