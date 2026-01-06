Молдова видворила іноземця, який запустив феєрверк у натовпі на Новий рік

У Молдові оголосили про депортацію 25-річного іноземного громадянина, чиї дії під час новорічних святкувань у центрі Кишинева могли призвести до трагічних наслідків.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Причиною депортації іноземця, громадянство якого не вказують, став запуск ним феєрверку серед великого скупчення людей у центрі Кишинева під час новорічних святкувань. Після цієї витівки карабінери затримали його, оскільки такий вчинок становив загрозу для життя і здоров’я оточуючих.

6 січня у Генеральному інспектораті міграції оголосили, що порушника депортують з 5-річною заборою в’їзду до Молдови.

Цьогорічні святкування Нового року у Німеччині знову позначилися трагічними інцидентами через використання піротехніки. Понад 3 мільйони людей підтримали петицію за заборону феєрверків у новорічну ніч.

В Італії через використання піротехніки на Новий рік загинув громадянин Молдови.

У Фінляндії за лічені дні зібрали необхідні 50 тисяч підписів для внесення у парламент громадського законопроєкту про заборону феєрверків.