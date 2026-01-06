Молдова выдворила иностранца, который запустил фейерверк в толпе на Новый год
В Молдове объявили о депортации 25-летнего иностранного гражданина, чьи действия во время новогодних празднований в центре Кишинева могли привести к трагическим последствиям.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Причиной депортации иностранца, гражданство которого не указывают, стал запуск им фейерверка среди большого скопления людей в центре Кишинева во время новогодних празднований. После этой выходки карабинеры задержали его, поскольку такой поступок представлял угрозу для жизни и здоровья окружающих.
6 января в Генеральном инспекторате миграции объявили, что нарушителя депортируют с 5-летним запретом въезда в Молдову.
Нынешние празднования Нового года в Германии снова были отмечены трагическими инцидентами из-за использования пиротехники. Более 3 миллионов человек поддержали петицию за запрет фейерверков в новогоднюю ночь.
В Италии из-за использования пиротехники на Новый год погиб гражданин Молдовы.
В Финляндии за считанные дни собрали необходимые 50 тысяч подписей для внесения в парламент общественного законопроекта о запрете фейерверков.