Молдова выдворила иностранца, который запустил фейерверк в толпе на Новый год

В Молдове объявили о депортации 25-летнего иностранного гражданина, чьи действия во время новогодних празднований в центре Кишинева могли привести к трагическим последствиям.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Причиной депортации иностранца, гражданство которого не указывают, стал запуск им фейерверка среди большого скопления людей в центре Кишинева во время новогодних празднований. После этой выходки карабинеры задержали его, поскольку такой поступок представлял угрозу для жизни и здоровья окружающих.

6 января в Генеральном инспекторате миграции объявили, что нарушителя депортируют с 5-летним запретом въезда в Молдову.

Нынешние празднования Нового года в Германии снова были отмечены трагическими инцидентами из-за использования пиротехники. Более 3 миллионов человек поддержали петицию за запрет фейерверков в новогоднюю ночь.

В Италии из-за использования пиротехники на Новый год погиб гражданин Молдовы.

В Финляндии за считанные дни собрали необходимые 50 тысяч подписей для внесения в парламент общественного законопроекта о запрете фейерверков.