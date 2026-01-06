Литва перехопила першу у 2026-му партію контрабандних сигарет з Білорусі

Литовські прикордонники перехопили першу в 2026 році партію контрабандних сигарет, доставлених з Білорусі повітряними кулями.

Про це повідомило у вівторок, 5 січня, Міністерство внутрішніх справ Литви, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Затримання відбулося незадовго після півночі поблизу кордону в районі Варена, на південному сході країни. Співробітники прикордонного посту Пурвенай, спільно з колегами з сусіднього посту, перехопили вантаж, доставлений двома повітряними кулями, запущеними з Білорусі.

Вантаж містив 3 тисячі пачок сигарет Minsk Capital QS з білоруськими акцизними марками. Як і в подібних випадках, до вантажу було прикріплено GPS-пристрій для відстеження.

Державна прикордонна служба Литви розпочала досудове розслідування щодо незаконного володіння акцизними товарами.

За даними прикордонної служби, попереднє перехоплення сигарет, контрабандно перевезених повітряними кулями, відбулося 20 грудня, коли було вилучено три такі вантажі загальною кількістю понад 4300 пачок.

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що посилений контроль дає результати.

"Наразі в країні діє надзвичайна ситуація, всі відповідальні служби працюють в посиленому режимі, вживаються додаткові заходи, і результати очевидні", – сказав Кондратович.

Нещодавно писали, що литовські аеропорти оцінюють, що в жовтні та листопаді 2025 року вони зазнали збитків у розмірі близько 200 тисяч євро через білоруські контрабандні повітряні кулі, які найбільше заважають роботі аеропорту Вільнюса.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.