Литва перехватила первую в 2026-м партию контрабандных сигарет из Беларуси

Литовские пограничники перехватили первую в 2026 году партию контрабандных сигарет, доставленных из Беларуси воздушными шарами.

Об этом сообщило во вторник, 5 января, Министерство внутренних дел Литвы, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Задержание произошло незадолго после полуночи вблизи границы в районе Варена, на юго-востоке страны. Сотрудники пограничного поста Пурвенай, совместно с коллегами из соседнего поста, перехватили груз, доставленный двумя воздушными шарами, запущенными из Беларуси.

Груз содержал 3 тысячи пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками. Как и в подобных случаях, к грузу было прикреплено GPS-устройство для отслеживания.

Государственная пограничная служба Литвы начала досудебное расследование относительно незаконного владения акцизными товарами.

По данным пограничной службы, предварительный перехват сигарет, контрабандно перевозимых воздушными шарами, состоялся 20 декабря, когда было изъято три таких груза общим количеством более 4300 пачек.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что усиленный контроль дает результаты.

"Сейчас в стране действует чрезвычайная ситуация, все ответственные службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры, и результаты очевидны", – сказал Кондратович.

Недавно писали, что литовские аэропорты оценивают, что в октябре и ноябре 2025 года они понесли убытки в размере около 200 тысяч евро из-за белорусских контрабандных воздушных шаров, которые больше всего мешают работе аэропорта Вильнюса.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеозондами.