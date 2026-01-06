У Німеччині просять Єврокомісію вжити заходів щодо Х за порнографічний ШІ-контент

Міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що Європейська комісія повинна вжити юридичних заходів, щоб зупинити "індустріалізацію сексуальних домагань", яка відбувається на соціальній платформі X американського мільярдера Ілона Маска.

Про це він сказав у коментарі Reuters, передає "Європейська правда".

Коментуючи зображення жінок і дітей у дуже відвертому одязі, створені за допомогою функції Grok, яка називається "пікантний режим", Ваймер заявив, що те, що зараз спостерігається на X, "схоже на індустріалізацію сексуальних домагань".

"Зараз дуже важливо, щоб Європейська комісія продовжувала застосовувати цю (правову базу) так само суворо, як вона вже почала", – сказав німецький міністр.

Він зазначив, що DSA, який вимагає від онлайн-платформ робити більше для боротьби з незаконним і шкідливим контентом, надає всі необхідні інструменти для забезпечення послідовного застосування законодавства ЄС.

4 січня стало відомо, що британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розслідує, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в інтернеті.

Пізніше міністерка технологій Британії Великої Ліз Кендалл закликала X терміново вирішити проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.