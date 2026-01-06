Британія закликала X Маска вирішити проблему порнографічного контенту, створеного ШІ

У вівторок, 6 січня, Велика Британія закликала соціальну мережу X американського мільярдера Ілона Маска терміново вирішити проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Ці коментарі з'явилися після повідомлень про те, що вбудований у X чат-бот Grok на базі штучного інтелекту поширював величезну кількість зображень жінок і неповнолітніх у надзвичайно відвертому одязі.

Зокрема, 4 січня стало відомо, що британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розслідує, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в інтернеті.

Відтак наступного дня міністерка технологій Британії Великої Ліз Кендалл заявила, що цей контент є "абсолютно жахливим", і закликала платформу вжити негайних заходів.

"Ніхто не повинен переживати випробування, бачачи в інтернеті інтимні дипфейки про себе. Ми не дозволимо поширення цих принизливих зображень, які непропорційно спрямовані проти жінок і дівчат", – акцентувала міністерка.

Кендалл наголосила, що X "повинен терміново вирішити цю проблему".

Нещодавно писали, що французький парламент 19 січня розпочне дебати щодо законопроєкту про заборону онлайн-платформам надавати будь-які "послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років" з 1 вересня 2026 року.

Законопроєкт був внесений депутатами, переважно з партії президента Емманюеля Макрона, 18 листопада.

Раніше Макрон підтримував заборону соціальних мереж для дітей до 15 років і зазначав, що документ може бути розглянутий парламентом "вже у січні".

Ініціатива набула актуальності на тлі трагічної історії 15-річного Клемента з північно-західного регіону Бретань, який у 2024 році наклав на себе руки, стрибнувши з мосту.

Мати підлітка у грудні 2025 року подала позов проти кількох великих соцмереж, включно з TikTok та Meta, звинувачуючи їхні алгоритми у поширенні контенту, який призвів до смерті сина.