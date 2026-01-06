В Германии просят Еврокомиссию принять меры в отношении Х за порнографический ИИ-контент

Министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что Европейская комиссия должна принять юридические меры, чтобы остановить "индустриализацию сексуальных домогательств", которая происходит на социальной платформе X американского миллиардера Илона Маска.

Об этом он сказал в комментарии Reuters, передает "Европейская правда".

Комментируя изображения женщин и детей в очень откровенной одежде, созданные с помощью функции Grok, которая называется "пикантный режим", Ваймер заявил, что то, что сейчас наблюдается на X, "похоже на индустриализацию сексуальных домогательств".

"Сейчас очень важно, чтобы Европейская комиссия продолжала применять эту (правовую базу) так же строго, как она уже начала", – сказал немецкий министр.

Он отметил, что DSA, который требует от онлайн-платформ делать больше для борьбы с незаконным и вредным контентом, предоставляет все необходимые инструменты для обеспечения последовательного применения законодательства ЕС.

4 января стало известно, что британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom расследует, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в интернете.

Позже министр технологий Великобритании Великой Лиз Кендалл призвала X срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.