Громадяни Румунії майже порівну розділилися у питанні повернення примусової військової служби.

Такими є результати опитування компанії Avangarde, які наводить Digi24, передає "Європейська правда".

На думку 49% респондентів, в Румунії слід знову ввести обов'язкову військову службу, тоді як 47% відкидають цю гіпотезу, а 4% "не знають/не відповідають".

Різниця між міськими та сільськими районами в питанні щодо поновлення обов'язкової військової служби становить максимум 10 пунктів: "так" – 57% міських жителів, 48% сільських; ні – 39% міських, 49% сільських; "не знаю/не відповідаю" – 4% міських, 3% сільських.

На питання щодо "швидкого озброєння Румунії з метою зміцнення її оборонного потенціалу" 71% респондентів відповіли ствердно, 22% не погодилися, а 7% "не знають/не відповідають". Р

умуни в міських районах підтримують необхідність озброєння в пропорції 75%, порівняно з 60% в сільських районах, 17% в міських районах і 35% в сільських районах відкидають її, а решта (8% міських, 5% сільських) "не знаю/не відповідаю".

36% румунів задоволені рівнем двосторонніх відносин між Румунією та США, тоді як 56% незадоволені, а 8% "не знають/не відповідають".

Щодо зближення економічних відносин з Російською Федерацією, румуни мають майже рівномірну позицію: так – 48%, ні – 49%, тоді як лише 3% "не знають/не відповідають".

Опитування було проведено компанією Avangarde з 27 по 30 грудня 2025 року серед 1000 респондентів, дорослого населення (віком від 18 років) Румунії.

У вересні майже 75% румунів стверджували, що війна в Україні впливає на Румунію в дуже великій і досить великій мірі.

Інше опитування показало, що переважна більшість румунів вважають, що Росія виграє війну проти України.