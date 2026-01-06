Граждане Румынии почти поровну разделились в вопросе возвращения принудительной военной службы.

Таковы результаты опроса компании Avangarde, которые приводит Digi24, передает "Европейская правда".

По мнению 49% респондентов, в Румынии следует вновь ввести обязательную военную службу, тогда как 47% отвергают эту гипотезу, а 4% "не знают/не отвечают".

Разница между городскими и сельскими районами в вопросе о возобновлении обязательной военной службы составляет максимум 10 пунктов: "да" – 57% городских жителей, 48% сельских; нет – 39% городских, 49% сельских; "не знаю/не отвечаю" – 4% городских, 3% сельских.

На вопрос о "быстром вооружении Румынии с целью укрепления ее оборонного потенциала" 71% респондентов ответили утвердительно, 22% не согласились, а 7% "не знают/не отвечают". Р

умы в городских районах поддерживают необходимость вооружения в пропорции 75%, по сравнению с 60% в сельских районах, 17% в городских районах и 35% в сельских районах отвергают ее, а остальные (8% городских, 5% сельских) "не знаю/не отвечаю".

36% румын удовлетворены уровнем двусторонних отношений между Румынией и США, тогда как 56% недовольны, а 8% "не знают/не отвечают".

Относительно сближения экономических отношений с Российской Федерацией, румыны имеют почти равномерную позицию: да – 48%, нет – 49%, тогда как только 3% "не знают/не отвечают".

Опрос был проведен компанией Avangarde с 27 по 30 декабря 2025 года среди 1000 респондентов, взрослого населения (в возрасте от 18 лет) Румынии.

В сентябре почти 75% румын утверждали, что война в Украине влияет на Румынию в очень большой и достаточно большой степени.

Другой опрос показал, что подавляющее большинство румын считают, что Россия выиграет войну против Украины.