69% румунів вважають, що Росія переможе у війні проти України

Переважна більшість румунів вважають, що Росія виграє війну проти України.

Про це свідчать результати опитування IRSOP, опублікованого в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Опитування показало, що румуни розділилися в думках щодо загрози, яку становить Росія.

Майже половина респондентів стверджують, що можливе сусідство з Росією їх не дуже турбує, тоді як майже така ж частка респондентів висловлює протилежну думку.

49% респондентів не турбуються про можливе сусідство Румунії з Росією, тоді як відсоток тих, хто дуже і дуже турбується, становить 51%. На запитання, чи існує ризик, що росіяни нападуть на Європу, 53% відповідають, що існує, тоді як 45% вважають інакше, а 2% "не знають".

На запитання, чи повинна Європа відправити війська в Україну, 76% респондентів відповіли "ні", а 22% – "так". На запитання, чи повинна Румунія відправити війська в Україну, відсоток тих, хто відповів "ні", зріс до 84%.

Те саме дослідження також показує, що 69% респондентів вважають, що війну виграють росіяни, тоді як лише 23% стверджують, що її виграють українці.

Щодо мирних переговорів 64% вважають, що президент США Дональд Трамп повинен залишитися в переговорах, а 33% вважають, що краще вийти з них і дозволити європейцям вирішити проблему.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, що тривали протягом останніх трьох днів у Флориді з метою припинення війни Росії в Україні, були зосереджені на узгодженні позицій, і були продуктивними.

Але радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков раніше в неділю заявив, що внесок України та Європи в обговорювані мирні пропозиції не поліпшив перспективи миру.