Спецпосланець Трампа у Гренландії вважає, що той хоче незалежності острова, а не його анексії

Нещодавно призначений "спецпосланцем у Гренландії" губернатор Луїзіани Джефф Лендрі вважає, що президент США Дональд Трамп хоче незалежності острова, а не його анексії, коли говорить про прагнення контролювати Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі CNBC.

Лендрі відкинув трактування заяв Трампа щодо інтересів США у Західній Півкулі як імперіалістських та вказав на колоніальне минуле Європи і що "причина, чому Данія володіє Гренландією – якраз імперіалізм".

"Думаю, президент підтримує (ідею про) незалежну Гренландію з економічними зв’язками і торговельними можливостями для США…Він хоче, щоб американська економіка процвітала, він хоче хороших торговельних партнерів. І дивлячись на Гренландію він думає: "У нас тут є інтереси нацбезпеки й оборони, у нас є оборонна угода з 1941 року, у нас є військові у Гренландії, ми можемо зробити більше і запропонувати Гренландії більше, ніж Європа", – заявив Лендрі.

Ведучі зауважили йому, що останніми десятиліттями США, навпаки, скорочували присутність на Гренландії – і можуть почати відновлювати її без жодної потреби "брати під контроль" Гренландію. Він ухилився від відповіді на цей аргумент та повернувся до того, що Трамп хоче відродити "доктрину Монро" і має своє бачення, і це "добре для американської економіки і тих, хто у західній півкулі".

На прямі питання, чи можливо, що США вдадуться до силового взяття під контроль Гренландії, Лендрі сказав, що "не думає", що дійде до такого сценарію.

"Думаю, ми можемо відкрити кращі торговельні перспективи для Гренландії. Ми можемо запропонувати гренландцям шлях до їхньої незалежності та сусідню країну, де вони можуть приєднатися до найсильнішої, найбільш передової економіки у світі", – скзаав Лендрі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

Лідери ключових країн Європи вийшли зі спільною заявою щодо Гренландії.