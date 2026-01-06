Спецпосланник Трампа в Гренландии считает, что он хочет независимости острова, а не его аннексии

Недавно назначенный "спецпосланником в Гренландии" губернатор Луизианы Джефф Лэндри считает, что президент США Дональд Трамп хочет независимости острова, а не его аннексии, когда говорит о стремлении контролировать Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире CNBC.

Лэндри отверг трактовку заявлений Трампа об интересах США в Западном полушарии как империалистических и указал на колониальное прошлое Европы и что "причина, по которой Дания владеет Гренландией – именно империализм".

"Думаю, президент поддерживает (идею о) независимой Гренландии с экономическими связями и торговыми возможностями для США...Он хочет, чтобы американская экономика процветала, он хочет хороших торговых партнеров. И глядя на Гренландию, он думает: "У нас здесь есть интересы национальной безопасности и обороны, у нас есть оборонное соглашение с 1941 года, у нас есть военные в Гренландии, мы можем сделать больше и предложить Гренландии больше, чем Европа", – заявил Лэндри.

Ведущие отметили, что в последние десятилетия США, наоборот, сокращали присутствие в Гренландии – и могут начать восстанавливать его без всякой необходимости "брать под контроль" Гренландию. Он уклонился от ответа на этот аргумент и вернулся к тому, что Трамп хочет возродить "доктрину Монро" и имеет свое видение, и это "хорошо для американской экономики и тех, кто в западном полушарии".

На прямые вопросы, возможно ли, что США прибегнут к силовому взятию под контроль Гренландии, Лэндри сказал, что "не думает", что дойдет до такого сценария.

"Думаю, мы можем открыть лучшие торговые перспективы для Гренландии. Мы можем предложить гренландцам путь к их независимости и соседнюю страну, где они могут присоединиться к самой сильной, самой передовой экономике в мире", – сказал Лэндри.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последних интервью после операции США в Венесуэле вновь заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

Лидеры ключевых стран Европы выступили с совместным заявлением по Гренландии.