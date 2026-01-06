68% румунів за підписання мирної угоди в Україні на умовах, висунутих США

Понад дві третини румунів вважають, що Україна і Росія мають підписати мирну угоду на умовах, висунутих США.

Такими є результати опитування компанії Avangarde, які наводить Digi24, передає "Європейська правда".

Понад дві третини румунів (68%) вважають, що мир в Україні повинен бути підписаний, якщо буде досягнуто домовленості, на умовах, висунутих США.

Дані показують, що 18% румунів підтримують можливе підписання мирної угоди на умовах, висунутих США, та ще 14%, які потрапили до категорії "не знаю/не відповідаю".

Опитування також показує, що майже три чверті (74%) респондентів вважають, що Румунія буде захищена НАТО, якщо зазнає нападу з боку Російської Федерації.

У вересні майже 75% румунів стверджували, що війна в Україні впливає на Румунію в дуже великій і досить великій мірі.

Інше опитування показало, що переважна більшість румунів вважають, що Росія виграє війну проти України.