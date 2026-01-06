68% румын за подписание мирного соглашения в Украине на условиях, выдвинутых США

Более двух третей румын считают, что Украина и Россия должны подписать мирное соглашение на условиях, выдвинутых США.

Таковы результаты опроса компании Avangarde, которые приводит Digi24, передает "Европейская правда".

Более двух третей румын (68%) считают, что мир в Украине должен быть подписан, если будет достигнута договоренность на условиях, выдвинутых США.

Данные показывают, что 18% румын поддерживают возможное подписание мирного соглашения на условиях, выдвинутых США, и еще 14%, которые попали в категорию "не знаю/не отвечаю".

Опрос также показывает, что почти три четверти (74%) респондентов считают, что Румыния будет защищена НАТО, если подвергнется нападению со стороны Российской Федерации.

В сентябре почти 75% румын утверждали, что война в Украине влияет на Румынию в очень большой и достаточно большой степени.

Другой опрос показал, что подавляющее большинство румын считают, что Россия выиграет войну против Украины.