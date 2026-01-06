В Україну не пустили італійця, який вихваляв Путіна

Прикордонники не пропустили на територію України громадянина Італії, який вихваляв правителя РФ, чим привернув увагу небайдужої громадянки, а через неї – тисяч користувачів соцмереж.

Про це йдеться у дописі Державної прикордонної служби України у Facebook, передає "Європейська правда".

Прикордонники звернули увагу на допис українки, яка подорожувала з італійцем одним автобусом. За її словами, під час зупинки в дорозі до України чоловік, одягнений у вишиванку, почав критикувати українську владу та президента Володимира Зеленського, а також заявив, що поважає Владіміра Путіна.

Допис став вірусним у соцмережі Threads.



"Коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі ДПСУ.

Як зазначили українські прикордонники, наразі детальна перевірка завершена, за її підсумками іноземцю відмовили в перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну на 3 рок



Прикордонники встановили, що іноземець має проросійські погляди та виправдовує збройну агресію РФ проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні.



В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп".



Нагадаємо, у Румунії скандальна євродепутатка Діана Шошоаке відсвяткувала ювілей з феєрверками неподалік від будівель МЗС Румунії та посольства України.

Раніше вона похизувалась, як у 2023 році не дала Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті та заявила, що "переламає йому ноги" у разі такої спроби.