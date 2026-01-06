В Украину не пустили итальянца, который хвалил Путина

Пограничники не пропустили на территорию Украины гражданина Италии, который хвалил правителя РФ, чем привлек внимание неравнодушной гражданки, а через нее – тысяч пользователей соцсетей.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Facebook, передает "Европейская правда".

Пограничники обратили внимание на пост украинки, которая путешествовала с итальянцем в одном автобусе. По ее словам, во время остановки в пути в Украину мужчина, одетый в вышиванку, начал критиковать украинскую власть и президента Владимира Зеленского, а также заявил, что уважает Владимира Путина.

Сообщение стало вирусным в соцсети Threads.

"Когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором описывала ситуацию женщина и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска, инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые меры пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб", – указывается в сообщении в телеграм-канале ГПСУ.

Как отметили украинские пограничники, в настоящее время детальная проверка завершена, по ее итогам иностранцу отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года

Пограничники установили, что иностранец имеет пророссийские взгляды и оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе.

Въехать в Украину он пытался на автобусе через пункт пропуска "Чоп".

