Одіозна євродепутатка з Румунії відсвяткувала ювілей феєрверками біля посольства України

Поліція та жандарми були змушені втрутитись у вечірку ультраправої румунської євродепутатки Діани Шошоаке, відомої одіозними вчинками та заявами, з нагоди її 50-річчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Згідно з фото й відео, що з'явилися в соціальних мережах, на вечірці Шошоаке були присутні кілька людей. При цьому феєрверки запалили неподалік від будівель МЗС Румунії та посольства України, де доступ громадськості обмежений.

Втручання поліції відбулося в той момент, коли шум і феєрверки перевищили встановлені законом межі.

На відео очевидців видно, як поліцейські намагаються поговорити з Діаною Шошоаке, а вона підвищує голос і жестикулює. На місце події прибули також жандарми, які підтримали співробітників правоохоронних органів.

Тепер ультраправій депутатці загрожує покарання за порушення громадського порядку та незаконне використання піротехнічних матеріалів у зоні підвищеної безпеки.

Діана Шошоаке відома численними, мʼяко кажучи, скандальними заявами та вчинками.

Нещодавно вона похизувалась, як у 2023 році не дала Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті та заявила, що "переламає йому ноги" у разі такої спроби.

Проти Шошоаке у Румунії висунули загалом 11 звинувачень, зокрема про пропаганду руху "легіонерів", просування культу воєнних злочинців та заперечення Голокосту.