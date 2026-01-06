Трамп: нам нужно выиграть выборы в Конгресс, иначе мне объявят импичмент

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что республиканцы должны выиграть промежуточные выборы 2026 года, иначе демократы начнут процедуру импичмента.

Об этом он заявил на встрече республиканских законодателей в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

Он заявил, что демократы подлее республиканцев и непременно найдут причину для его импичмента.

"Мы должны выиграть промежуточные выборы, потому что, если мы не выиграем промежуточные выборы, это будет просто... Я имею в виду, что они найдут повод для импичмента", – сказал Трамп.

"Меня подвергнут импичменту", – добавил он.

Во время выборов в ноябре переизбирают весь состав Палаты представителей и треть мест в Сенате.

Стоит отметить, что для смещения с поста президента импичмент должны поддержать две трети сенаторов, что не кажется реалистичным, поскольку в Сенате выборы будут переизбираться только треть депутатов, и даже при худшем для республиканцев сценарии они будут контролировать около половины мандатов в этой палате.

Напомним, что Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Но оба раза это не привело к его отстранению от должности.

