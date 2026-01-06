Пентагон заключил соглашение для утроения производства ракет Patriot

Минобороны США в партнерстве с Lockheed Martin сегодня объявило о подписании исторического рамочного соглашения, которое устанавливает новую трансформационную модель закупок для расширения производства и закупки боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".

Новая модель обеспечивает долгосрочную уверенность в спросе, стимулирует промышленные инвестиции для увеличения производства, сокращает сроки выполнения заказов, повышает эффективность управления цепочками поставок, одновременно уменьшая первоначальные инвестиции правительства в инфраструктуру и мощности.

Это семилетнее рамочное соглашение с Lockheed Martin является прямым результатом новой стратегии трансформации закупок министерства, обнародованной министром Питом Хэгсетом в его речи "Арсенал свободы" в Форте Макнейр в ноябре. Как заявил министр, "мы стабилизируем сигналы спроса. Мы будем заключать с компаниями более крупные и длительные контракты на проверенные системы, чтобы эти компании были уверены в необходимости больших инвестиций для расширения промышленной базы, которая поставляет наши системы вооружения в больших объемах и быстрее".

Согласно рамочному соглашению, Lockheed Martin увеличит годовое производство перехватчиков к системам Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) с примерно 600 до 2000, приведя промышленные мощности в соответствие с долгосрочным спросом со стороны вооруженных сил США, союзников и стран-партнеров.

Соглашение также согласовывает интересы Lockheed Martin, правительства и налогоплательщиков, при этом Lockheed Martin поддерживает инвестиции для увеличения необходимого объема производства, одновременно получая выгоду от уверенности в долгосрочном росте спроса на PAC-3 MSE.

Рамочное соглашение создает основу для переговоров по семилетнему контракту на поставку, который подлежит утверждению Конгрессом и выделению средств, что позволит увеличить производство PAC-3 MSE до примерно 2000 ракет в год по сравнению с примерно 600 на сегодняшний день.

Министерство обороны признает, что для поддержания увеличения производственных мощностей также необходима оптимизация цепочки поставок. В рамках рамочного соглашения Министерство обороны будет сотрудничать с ключевыми поставщиками PAC-3 MSE для заключения семилетних субподрядных соглашений, чтобы обеспечить инвестиции в оптимизацию и расширение производственных мощностей по производству компонентов для удовлетворения растущего спроса на боеприпасы.

Напомним, в ноябре США одобрили потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания ЗРК Patriot ориентировочной стоимостью 105 млн долларов.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать 27 систем ПВО Patriot в США.