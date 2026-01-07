Белый дом о Гренландии: привлечение Вооруженных сил США всегда является вариантом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Об этом она заявила в комментарии, который получил ABC News, пишет "Европейская правда".

В своем комментарии пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп "ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США и имеет важное значение для сдерживания противников в Арктическом регионе".

"Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование Вооруженных сил США всегда является вариантом, который может использовать главнокомандующий", – добавила Левитт.

Как отметил вещатель, спикер Палаты представителей Майк Джонсон на вопрос, согласен ли он с военными действиями в Гренландии, ответил, что нет.

"Нет, я не считаю это уместным", – добавил Джонсон.

Напомним, президент США в последних интервью после операции США в Венесуэле вновь заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Также премьер Дании Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.