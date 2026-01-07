Макрон: кілька тисяч військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримання миру в Україні після припинення вогню.

Його слова цитує Franceinfo, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що "декілька тисяч військових" французької армії братимуть участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.

"Ці сили не братимуть участі в бойових діях", – наголосив французький президент.

Також Макрон додав, що його країна буде брати участь у відновленні української армії.

Як писали, за підсумками "коаліції рішучих" прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що після завершення війни його країна надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Також члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.