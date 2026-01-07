Макрон: несколько тысяч военных могут быть развернуты в Украине после прекращения огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

Его слова цитирует Franceinfo, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что "несколько тысяч военных" французской армии будут участвовать в операциях по контролю российско-украинской границы после подписания перемирия.

"Эти силы не будут участвовать в боевых действиях", – подчеркнул французский президент.

Также Макрон добавил, что его страна будет участвовать в восстановлении украинской армии.

Как писали, по итогам "коалиции решительных" премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения войны его страна предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

Также члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.