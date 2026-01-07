Мелоні відмовилась відправляти війська в Україну в рамках гарантій безпеки

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Італії за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, пише "Європейська правда".

Як йдеться у заяві, Мелоні підтвердила підтримку Італією безпеки України, проте водночас – "повторила низку незмінних положень позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ на території України".

"Добровільний характер участі країн коаліції в багатонаціональних силах та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу, як зазначено в прийнятій заяві, відображають принципи, які Італія неодноразово підтверджувала", – додали у заяві італійського уряду.

Така позиція італійської прем’єрки не нова. Зокрема на початку вересня Мелоні під час участі в саміті "коаліції рішучих" сказала, що Рим готовий долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території.

Також ЗМІ раніше писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Але Мелоні запевнила, що італійський уряд до кінця року ухвалить декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.

Наприкінці грудня 2025 року Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні попри опозицію партії "Ліги".