Опитування: війна в Україні лишається найбільшим викликом для громадян ЄС

Громадяни ЄС найчастіше називають війну в Україні, коли говорять про виклики, які стоять перед Євросоюзом.

Про це свідчить свіже опитування Євробарометра, передає "Європейська правда".

Війна в Україні залишається головним викликом, з яким наразі стикається ЄС, на що вказали 47% європейців.

На питання про глобальні виклики для майбутнього ЄС, конфлікти у світі є найбільш згадуваною проблемою (41%), за якою слідують нелегальна міграція (35%), зміна клімату та екологічні проблеми (31%). На четвертому місці за кількістю згадувань – новий ризик того, що ЄС втратить свій голос і вплив у світі (30%).

Переважна більшість європейців вважають, що держави-члени можуть досягти кращих результатів у торговельних переговорах та економічних партнерствах, працюючи разом на рівні ЄС, а не діючи самостійно (79%), і що ЄС повинен диверсифікувати свої торговельні відносини з країнами по всьому світу, щоб зміцнити свою економічну незалежність і підтримати бізнес ЄС (83%).

Така ж значна більшість підтримує дії ЄС, спрямовані на зміцнення економіки всередині країни. 81% респондентів згодні з тим, що ЄС повинен вжити заходів, щоб допомогти промисловості ЄС стати більш конкурентоспроможною і декарбонізувати, а 82% згодні з тим, що ЄС повинен вжити заходів для підтримки справедливості між соціальними групами і поколіннями.

Що стосується загальних політичних пріоритетів, 34% європейців називають безпеку і оборону серед сфер, якими ЄС повинен займатися в першу чергу, за ними йдуть 32% – нелегальна міграція і 27% – війна в Україні.

Як повідомлялося, дедалі більше українців вважають, що Європа та США втомилися від війни й тиснуть на Україну для поступок Росії.

У липні КМІС фіксував, що переважна більшість громадян України вважали Європу надійним союзником, щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа.