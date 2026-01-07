Опрос: украинцы верят Европе, но обеспокоены давлением со стороны США и НАТО

По сравнению с концом 2024 года, доверие к США и НАТО значительно упало, в то время как Европейскому Союзу все еще доверяет большинство опрошенных украинцев.

Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

Как свидетельствует опрос, по состоянию на декабрь 2025 года большинство украинцев (55%) продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях.

В то же время 33% считают, что Европа устала и оказывает давление ради несправедливого мира. По сравнению с началом октября 2025 года вдвое выросла доля тех, у кого неопределенные взгляды – с 6% до 12%.

Инфографика: КМИС

В целом Европейскому Союзу доверяют 48% респондентов, не доверяют – 26% (в декабре 2024 года было 46% и 19%). Остальные 25% ответили: "трудно сказать наверняка".

Если в случае Европы за последние несколько месяцев есть относительная стабильность, то в случае США продолжается нисходящая тенденция.

Опрос свидетельствует, что по сравнению с началом октября 2025 года с 52% до 59% стало больше тех, кто считает, что США устали и давят на Украину ради уступок России.

При этом с 38% до 28% стало меньше тех, кто, наоборот, продолжает считать США надежным союзником.

В то же время значительно ниже показатели доверия к США и к НАТО, которые к тому же демонстрируют существенную нисходящую динамику за год.

США доверяют 18% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют – 52% (рост с 24% в декабре 2024 года). Остальные 30% не смогли определиться со своим мнением.

В случае НАТО 30% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 43% не доверяют (рост с 25%). Остальные 27% не смогли определиться.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился КМИС 26 ноября – 29 декабря методом телефонных интервью. В опросе принял участие 1001 респондент. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%.

В июле КМИС фиксировал, что подавляющее большинство граждан Украины считали Европу надежным союзником, в отношении США отношение менялось в зависимости от заявлений президента Дональда Трампа.

В ноябре опрос Евробарометра свидетельствовал, что граждане ЕС чаще всего называют войну в Украине, когда говорят о вызовах, которые стоят перед Евросоюзом.