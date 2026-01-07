Опрос: более 70% украинцев негативно оценивают президентство Трампа

Подавляющее большинство украинцев считают плохим то, что должность президента США занимает Дональд Трамп.

Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

Украинцев спросили, хорошо или плохо для Украины, что президентом США является Трамп. В ответ на это 74% респондентов ответили, что президентство Трампа является плохим для Украины.

В мае-июне так считали 72%, то есть ситуация почти не изменилась.

Считают, что для Украины хорошо, что Трамп является президентом, 14% (ранее было 16%).

Инфографика: КМИС

Также опрос свидетельствует, что по сравнению с концом 2024 года, доверие к США и НАТО значительно упало, в то время как Европейскому Союзу все еще доверяет большинство опрошенных украинцев.

Опрос проводился КМИС 26 ноября – 29 декабря методом телефонных интервью. В опросе принял участие 1001 респондент. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%.

Заметим, в финальный текст Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции решительных" в Париже 6 января, не вошла фраза об обязательствах Соединенных Штатов поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России (о чем до этого говорилось в проекте) – к тому же США не являются формально подписантом этого документа.

