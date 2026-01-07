Зеленський ще не впевнений, чи дадуть партнери сильну відповідь, якщо РФ знову нападе

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі не отримав чіткої відповіді від партнерів, чи дадуть вони сильну відповідь Росії, якщо та знову здійснить напад на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

У президента запитали, чи впевнений він, що Париж, Берлін і Лондон захищатимуть Україну у разі повторного нападу Росії, та чи партнери по коаліції мають зараз сценарій дій на випадок такого нападу.

У відповідь президент зазначив, що це складне питання, на яке йому б хотілось отримати дуже просту відповідь: якщо буде нова агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь РФ.

"Я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої і ясної відповіді не отримав", – сказав Зеленський.

Він додав, що бачить політичну волю та готовність партнерів надати Україні сильні гарантії безпеки, проте важливо отримати юридичне підтвердження.

"Допоки в нас не буде таких гарантій безпеки юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання", – сказав президент.

Він наголосив, що навіть якщо юридичні кроки будуть зроблені, ми все одно "повинні розраховувати передусім на свої сили, на свої Збройні сили України".

Зеленський також розповів, що у межах європейських гарантій безпеки для України не обговорюється "ядерна парасолька", але йдеться про багатокомпонентні заходи для підтримання обороноздатності України і стримування нової агресії РФ.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримання миру в Україні після припинення вогню.

Також свою участь у миротворчій місії в Україні після припинення вогню вперше допустила Іспанія.