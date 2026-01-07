Зеленский еще не уверен, дадут ли партнеры сильный ответ, если РФ снова нападет

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не получил четкого ответа от партнеров, дадут ли они сильный ответ России, если та снова совершит нападение на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

У президента спросили, уверен ли он, что Париж, Берлин и Лондон будут защищать Украину в случае повторного нападения России, и есть ли у партнеров по коалиции сейчас сценарий действий на случай такого нападения.

В ответ президент отметил, что это сложный вопрос, на который ему хотелось бы получить очень простой ответ: если будет новая агрессия, все партнеры дадут сильный ответ РФ.

"Я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого и ясного ответа не получил", – сказал Зеленский.

Он добавил, что видит политическую волю и готовность партнеров предоставить Украине сильные гарантии безопасности, однако важно получить юридическое подтверждение.

"Пока у нас не будет таких гарантий безопасности юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, нельзя ответить на этот вопрос", – сказал президент.

Он подчеркнул, что даже если юридические шаги будут сделаны, мы все равно "должны рассчитывать прежде всего на свои силы, на свои Вооруженные силы Украины".

Зеленский также рассказал, что в рамках европейских гарантий безопасности для Украины не обсуждается "ядерный зонтик", но речь идет о многокомпонентных мерах для поддержания обороноспособности Украины и сдерживания новой агрессии РФ.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

Также свое участие в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня впервые допустила Испания.