Президент Чехії закликав урядовців узгоджувати публічні заяви щодо зовнішньої політики

Президент Чехії Петр Павел у зв'язку з антиукраїнською новорічною промовою спікера Палати депутатів Томіо Окамури та позицією уряду щодо російської агресії проти України наголосив на необхідності узгодження публічних заяв, щоб вони відповідали пріоритетам і зобов'язанням Чеської Республіки у сфері зовнішньої політики.

Про це повідомило комунікаційне управління президентської канцелярії після новорічного обіду глави держави з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Президент і прем'єр-міністр домовилися налагодити координацію та взаємне інформування у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, а також координувати закордонні поїздки.

"Він наголосив на необхідності узгодити публічні заяви, щоб вони відповідали зовнішньополітичним пріоритетам країни та зобов'язанням, які ми маємо перед нашими партнерами та союзниками", – сказали в канцелярії про позицію президента.

За словами Бабіша, глава держави може обговорити це питання з Окамурою на зустрічі конституційних посадовців 26 січня.

"Ми в принципі це згадали, але я не є речником пана Окамури. Я коментував це. Це не було щось фундаментальне, ми згадали це в одному реченні", – сказав прем'єр-міністр про розмову з президентом.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" та спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Після цього посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Зварич порушив дипломатичний етикет.

А Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.

6 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у розмові зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою домовився "перегорнути сторінку" після скандалу зі спікером.